Що відомо про атаку на об'єкти енергетики?

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

У вівторок, 18 листопада, у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Актуальні графіки публікуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону,

– зазначили у повідомленні.

Зверніть увагу! Українців зокрема закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання – вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

В Укренерго ж повідомили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак зберігається необхідність в економії. Крім того, до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень. Їхній обсяг становить від 1,5 до 4 черг.

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні протягом всієї доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами,

– звернулися до громадян у компанії.

За можливості українців просять перенести енергоємні процеси на період після 22:00. Річ у тім, що дійсно ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень.

Важливо! Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?