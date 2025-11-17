Протягом тижня Росія може накопичити достатньо зброї для того, щоб завдати точкових ударів по території, сказав 24 Каналу авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Він спрогнозував, якими засобами може бити ворог і які будуть головні цілі.

Чи готові росіяни до нового обстрілу?

Авіаційний експерт зазначив, що останнім часом тактика противника дещо змінилася – основна маса засобів ураження спрямована по одному місту.

Казати про якісь прогнози, коли можлива атака це, мабуть, як гадати на кавовій гущі або ж треба мати чіткі розвіддані дані з боку,

– додав Храпчинський.

Загалом якщо дивитися на те, що останнім часом збільшилася кількість ударів по енергетиці, то зрозуміло, що ворог й далі битиме по енергетичних об'єктах, але використовуватиме складні маршрути прольоту над цивільними містами, щоб мати додатковий ефект.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, до бойового застосування вже готові щонайменше 6 бортів стратегічної авіації. Також щонайменше 3 носії крилатих ракет "Калібр" споряджені. Ймовірно, у масованій атаці будуть задіяні й МіГ-31К: 8 літаків оснащені ракетами "Кинджал".

Адже коли сили протиповітряної оборони намагаються перехоплювати цілі над містом, то є ймовірність жертви серед цивільного населення та руйнувань будинків.

"Тип засобів ураження залежатиме від регіону, по якому битиме ворог", – сказав авіаексперт.

Відповідно росіяни будуть працювати або крилатими, або балістичними ракетами й від цього залежатиме також кількість ударних безпілотників чи імітаторів, тому що вони активно збирають розвіддані дані щодо наших засобів проти повітряної оборони, щоб розуміти розташування та скільки часу треба для перезаряджання.

Умовно, росіяни можуть планувати, по якому регіону завдати удар, враховуючи можливу передислокацію ППО. Тож Україні треба будувати щільну систему протиповітряної оборони, яка зможе закрити увесь повітряний простір від загроз боку ворога.

Чому ворог почав частіше бити "Кинджалами"?

Більшість випадків застосування ракет "Кинджал" відбувається по регіонах, де немає систем протидії, тобто систем Patriot, SAMP/T або IRIS-T. Тобто ворог б'є туди тою зброєю, де впевнений, що досягне цілі. Тому ми бачимо, що або по декілька "Кинджалів" запускається одночасно, або туди, де немає системи, які б могли протидіяти.

Протягом останнього часу суттєво збільшилась кількість застосування саме ракет російського виробництва,

– наголосив Храпчинський.

За його словами, це свідчить про те, що росіяни змогли отримати певні можливості щодо легалізації комплектуючих. Наприклад, білоруський завод "Інтеграл" активно виготовляє низку компонентів для великої кількості російських ракет. Зокрема, інерційні системи, навігації та компоненти до інерційних систем навігації. Тобто мікроелектроніку, яку раніше росіяни закупляли якось через треті країни.

