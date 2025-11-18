Зокрема, тепер дрони-камікадзе б'ють по-іншому. Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" від 18 листопада заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Як влаштований захист енергооб'єктів?

Фізичний захист передбачає погоджені Генштабом проєкти, розраховані на різні типи загроз. Він залежить від пріоритетності об'єкта: десь спрямований на протидію уламкам, а десь – на пряме влучання дронів.

Загалом в Україні застосовують комплексний підхід, що також включає резерв обладнання й кіберзахист. Це необхідно, оскільки ворог постійно змінює тактику, і, як на фронті, ефективні рік тому засоби з часом можуть ставати менш результативними.

На початку війни реалізовували перший рівень захисту – габіони на об'єктах енергетики. Вони працювали, коли росіяни били неточною зброєю по об'єктах операторів систем розподілу, підстанціях та електростанціях.

Ракети були дуже неточні, тож цей захист уберігав критичне обладнання від уламків, які не влучали прямо по об'єкту. Це на початку був захист і від "Шахедів", якими били по енергооб'єкту збоку,

– розповіли в Укренерго.

Проте розвідка противника працює, тож він перелаштував атаки на вертикальні удари за балістичною траєкторією. Тепер дрони-камікадзе б'ють згори.

Саме тут, за словами Зайченка, стає актуальним другий рівень захисту – бетонні конструкції, які повністю закривають автотрансформатори.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі?