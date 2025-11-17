Обмеження торкнуться більшості областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Як відключатимуть світло 18 листопада?

Причина запровадження обмежень енергоспоживання в Україні – наслідки масованих російських обстрілів на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень такі:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг для побутових споживачів,

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Українців закликають стежити за змінами на офіційних сторінках своїх обленерго.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– благають енергетики.

