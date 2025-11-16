Згодом Ізюмську та Балаклійську громади було повністю знеструмлено. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію.

Що відомо про вибухи на Харківщині?

У регіоні оголосили небезпеку БпЛА типу "Шахед".

Згодом в Ізюмі пролунала низка вибухів, після якої було знеструмлено спершу частину громади, а потім – всю її територію.

Також світло зникло в Балаклійській громаді, повідомили в МВА.

