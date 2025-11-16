Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як будуть діяти графіки 17 листопада?

Заходи обмеження споживання, тобто графіки стабілізаційних відключень, будуть застосовувати в більшості регіонів України. Бізнес також обмежать у споживанні електроенергії.

Причина запровадження обмежень незмінна – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Отже, графіки погодинних відключень діятимуть всю добу, з 00:00 до 23:59. Одночасно може не бути світла в споживачів від 1 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59.