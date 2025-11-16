Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут действовать графики 17 ноября?

Меры ограничения потребления, то есть графики стабилизационных отключений, будут применять в большинстве регионов Украины. Бизнес также ограничат в потреблении электроэнергии.

Причина введения ограничений неизменна – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Итак, графики почасовых отключений будут действовать все сутки, с 00:00 до 23:59. Одновременно может не быть света у потребителей от 1 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

– напомнили в Укрэнерго.

Также там отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Чтобы быть в курсе актуальной информации, следует следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в каждом регионе отдельно.

Обратите внимание! Действительно, ситуация в энергосистеме очень динамичная. Специалисты оперативно реагируют, если появляется значительный дефицит электроэнергии, и выключают больше очередей. Или же наоборот, как это произошло 16 ноября. Днем в воскресенье Укрэнерго отменили действие графиков почасовых отключений (ГПВ) до 16:00. То есть те группы, которым должны были отключить электричество после 16-ти, остались со светом.

Какими будут графики на 17 ноября?

Сейчас их формируют в каждом облэнерго отдельно – в зависимости от того, какая ситуация в области. Более того, некоторые регионы могут не отключать. Речь прежде всего о западных областях, но не потому, что кто-то специально хочет усложнить жизнь украинцам в других регионах. Энергетики пытаются отключать свет справедливо и вообще делают это не по своей воле, не потому, что так хотят – а потому, что Россия бьет по нашей энергосистеме.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил 24 Каналу, что энергетики вынуждены ограничивать потребление в тех областях, которые находятся на пути передачи энергии от электростанций и интерконнекторов к распределительным сетям регионов с дефицитом электроэнергии.

"В то же время нет необходимости ограничивать области, где передачу энергии не осуществляют. В этих регионах возможен даже избыток мощности, но технически ее невозможно передать в области с поврежденными электростанциями и сетями", – говорится в материале.

Речь о том, что Россия хочет отколоть левый берег Украины от общей энергосистемы – это прифронтовые регионы, а также Полтавщина. Именно к такой тактике прибегнул враг в этом году.