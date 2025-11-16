Что известно об обращении бизнеса?

Верховную Раду просят поддержать и как можно быстрее принять законопроекты №14089 и №14090, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБА.

Смотрите также Льготы на электромобили могут отменить: придется ли украинцам платить налоги

Они предусматривают продление действия льгот на импорт энергетического оборудования в 2026 году и расширение перечня такого оборудования. Эти документы были рассмотрены во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

При обсуждении 5 ноября члены Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг также предложили включить в перечень трансформаторы. Ведь именно подстанции все чаще становятся объектами вражеских атак.

В Комитете по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что продолжение действия льгот и расширение их перечня являются критически важными для оперативного восстановления электрогенерации и энергетической инфраструктуры страны. Именно это поможет бизнесу избежать блэкаутов.

Что известно о состоянии энергетики Украины и возможных блэкаутах?