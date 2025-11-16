Что известно об обращении бизнеса?
Верховную Раду просят поддержать и как можно быстрее принять законопроекты №14089 и №14090, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБА.
Они предусматривают продление действия льгот на импорт энергетического оборудования в 2026 году и расширение перечня такого оборудования. Эти документы были рассмотрены во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
При обсуждении 5 ноября члены Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг также предложили включить в перечень трансформаторы. Ведь именно подстанции все чаще становятся объектами вражеских атак.
В Комитете по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что продолжение действия льгот и расширение их перечня являются критически важными для оперативного восстановления электрогенерации и энергетической инфраструктуры страны. Именно это поможет бизнесу избежать блэкаутов.
Что известно о состоянии энергетики Украины и возможных блэкаутах?
Россия изменила тактику атак на энергетику Украины, нацеливаясь на отрыв прифронтовых областей от объединенной энергосистемы. Графики отключений электроэнергии в Украине могут продолжаться до весны 2026 года. Также источники BBC считают, что украинцы будут с газом зимой.
Западные области Украины имеют лучший доступ к импорту электроэнергии, что уменьшает риск отключений света. Ситуация в Сумах, Харькове и Чернигове хуже, чем в западных городах, таких как Львов и Тернополь.
ЕС обеспокоен, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины угрожают ядерной безопасности, поскольку они влияют на подстанции, которые поставляют электроэнергию на атомные электростанции.