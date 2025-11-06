Продлят ли льготы на электромобили?

Кабмин не поддержал предложение Верховной Рады о продлении льгот на импорт электромобилей до 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект госбюджета на 2026 год.

Отмена этих льгот означает возвращение уплаты налогов при импорте, однако правительство считает, что эти налоги нужны стране

Продление льготного налогообложения операций по импорту электромобилей еще на один год будет приводить к недопоступлению НДС в бюджет,

– говорится в пояснении.

Напомним, что в первом чтении в октябре депутаты одобрили поправку, которая предусматривает продление налоговых льгот для ввоза электрокаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Рады.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, правка №1061 о продлении льгот была одобрена при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2026 год. Ее поддержали 248 народных депутатов.

Заметьте! Сейчас льготный режим для импорта электромобилей предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (20%) и ввозной пошлины (10%). Единственным налогом остается акциз – 1 евро за каждый киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Какой спрос на электромобили в Украине и мире?