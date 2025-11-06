Чи продовжать пільги на електромобілі?

Кабмін не підтримав пропозицію Верховної Ради щодо продовження пільг на імпорт електромобілів до 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт держбюджету на 2026 рік.

Скасування цих пільг означає повернення сплати податків під час імпорту, проте уряд вважає, що ці податки потрібні країні

Продовження пільгового оподаткування операцій з імпорту електромобілів ще на один рік буде призводити до недонадходження ПДВ до бюджету,

– йдеться в поясненні.

Нагадаємо, що у першому читанні в жовтні депутати схвалили поправку, яка передбачає продовження податкових пільг для ввезення електрокарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ради.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, правка №1061 щодо продовження пільг була схвалена під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік. Її підтримали 248 народних депутатів.

Зауважте! Зараз пільговий режим для імпорту електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (20%) і ввізного мита (10%). Єдиним податком залишається акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Який попит на електромобілі в Україні та світі?