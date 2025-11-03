Рекордний жовтень

Для порівняння, у жовтні минулого року було продано лише 5 800 авто, а у вересні 2025-го – 6 800, свідчать дані асоціації "Укравтопром", інформує 24 Канал.

Які авто найчастіше купували

Другий місяць поспіль лідером продажів в Україні став китайський бренд BYD, який реалізував 1 199 автомобілів – у 6,5 раза більше, ніж рік тому. Торік на першому місці був Renault із результатом 775 машин.

На другій позиції цього разу – Toyota (978 авто, +44%), а трійку замикає Volkswagen (856 авто, +136%).

Бестселером жовтня, як і місяцем раніше, став електрокар Volkswagen ID.Unyx, який витіснив торішнього лідера – Renault Duster,

– ідеться в дослідженні.

10 найпопулярніших авто

До десятки найпопулярніших брендів також увійшов китайський електромобіль Zeekr, який посів дев'яте місце з результатом 259 авто (+131%).

ТОП-10 брендів жовтня 2025 року в Україні:

BYD – 1 199 одиниць (+552%) Toyota – 978 одиниць (+44%) Volkswagen – 856 одиниць (+136%) Skoda – 626 одиниць (+55%) Renault – 494 одиниць (-37%) Hyundai – 357 одиниць (+85%) BMW – 302 одиниць (-24%) Audi – 262 одиниць (+38%) Zeekr – 259 одиниць (+131%) Nissan – 196 одиниць (+1%)

З початку 2025 року українці придбали 60 700 нових легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

