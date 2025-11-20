Какие китайские авто покупали украинцы?
Китайские марки все больше набирают популярность среди украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.
В прошлом месяце приобрели 2 512 единиц новых авто (+157%) и 602 единицы подержанных (+164%). Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 92%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX;
- BYD Song Plus;
- BYD Leopard 3;
- ZEEKR 7X;
- BYD Sea Lion 07.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:
- ZEEKR 001;
- BYD Sea Lion 07;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX;
- ZEEKR 7X;
- AUDI Q4.
К слову, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам октября 2025 года составил рекордные 13,3 тысячи авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт исследований авторынка.
Это на 4,8% больше, чем было в сентябре текущего года, и на 99,8% больше относительно прошлогодних показателей октября 2024 года.
Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 57,3%, или 7 596 штук. Второй по объемам подсегмент – внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 25,2%, количество – 3 345 штук.
Тенденции на авторынке Украины
В 2025 году в Украину импортировано 61,7 тысяч новых электромобилей, из которых 92% новых авто поставлено из Китая. Общая таможенная стоимость импортированных электрокаров составила 1,27 миллиарда долларов, из которых 363,5 миллиона долларов приходится на новые авто.
Популярность электромобилей растет не только в Украине, но и в мире. В сентябре продано 2,1 миллиона электромобилей и плагин-гибридов, что является рекордным месячным показателем.