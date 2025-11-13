Які області мають кращу ситуацію з забезпеченням електроенергією?

Регіони України по-різному постраждали від російських атак на енергосистему. Прифронтові області частіше потерпають від обстрілів і їх важче забезпечити електроенергією, навіть якщо потужності достатньо в інших областях. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Дивіться також Чи триватимуть відключення світла весь опалювальний сезон

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Реальний стан справ значно кращий у західних областях. Вони можуть отримувати від наших європейських колег додатково електричну енергію, яку, на жаль, не можна передати на лівий берег через обмеження, пов'язані з пошкодженнями ліній електропередач. І гіршою ситуація є на Харківщині й загалом у прифронтових регіонах, де використовують значно більшу кількість засобів ураження, не чекаючи 10 днів, а щодоби.

У Міністерстві енергетики повідомили, що масовані ракетно-дронові атаки Росії в жовтні та листопаді знищили або пошкодили об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії в Україні. Це призвело до значних втрат доступної потужності, тож система не може задовольнити потреби всіх споживачів. Тому в більшості областей діють графіки відключень.

Чому світло за графіками вимикають не в усіх областях?

Потреби жителів областей, чия інфраструктура постраждала від обстрілів і є енергодефіцит, покривають за рахунок електроенергії, виробленої в інших областях. Її передають від об’єктів генерації магістральними та розподільними мережами. Також в Україну надходить імпортована електроенергія через інтерконектори.

Щоб частково розвантажити магістральні мережі, енергетики змушені обмежувати споживання в областях, які перебувають на шляху передачі енергії від електростанцій та інтерконекторів до розподільчих мереж регіонів з дефіцитом електроенергії.

Водночас немає потреби обмежувати області, де передачу енергії не здійснюють. У цих регіонах можливий навіть надлишок потужності, але технічно її неможливо передати до областей із пошкодженими електростанціями та мережами.

Зауважимо! Енергосистему України проєктували без урахування воєнних дій та ракетних атак.

Яка ситуація в енергосистемі України 13 листопада?