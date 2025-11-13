Чому не в усіх областях вимикають світло?
Причиною цього є російські атаки, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Річ у тім, що частина українських регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Країна має об’єднану енергосистему. Тому проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях.
Електроенергія від об’єктів генерації передається магістральними та розподільними мережами. Імпортована електроенергія надходить через інтерконектори,
– пояснили у відомстві.
Однак українська енергосистема не проєктувалась з урахуванням воєнних дій та ракетних атак. Через це й можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені.
Тому доводиться запроваджувати відключення світла у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів, аби частково розвантажити магістральні мережі.
При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає,
– додали у Міненерго.
Важливо! У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені.
Нагадаємо, що росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили в Укренерго.
Зокрема упродовж минулої доби Росія атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,
– йдеться у повідомленні.
Зауважте! Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання.
Що ще слід знати про відключення світла?
- Графіки відключень світла в Україні триватимуть що довго. Щонайменше українці житимуть "за графіками" до кінця опалювального сезону.
- Очікується, що саме у зимовий період Росія завдаватиме комбінованих ударів з інтервалом у 5 – 7 тижнів. Ситуація залишається складною, але контрольованою.