Чому не в усіх областях вимикають світло?

Причиною цього є російські атаки, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Читайте також Світла знову не буде в більшості регіонів: графіки погодинних відключень на 13 листопада

Річ у тім, що частина українських регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Країна має об’єднану енергосистему. Тому проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях.

Електроенергія від об’єктів генерації передається магістральними та розподільними мережами. Імпортована електроенергія надходить через інтерконектори,

– пояснили у відомстві.

Однак українська енергосистема не проєктувалась з урахуванням воєнних дій та ракетних атак. Через це й можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені.

Тому доводиться запроваджувати відключення світла у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів, аби частково розвантажити магістральні мережі.

При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає,

– додали у Міненерго.

Важливо! У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені.

Нагадаємо, що росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили в Укренерго.

Зокрема упродовж минулої доби Росія атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання.

Що ще слід знати про відключення світла?