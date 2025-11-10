Скільки ще в Україні вимикатимуть світло?

Графіки відключень світла впроваджуватимуть щонайменше до кінця опалювального сезону, пише 24 Канал з посиланням на члена комітету Ради з питань енергетики Сергія Нагорняка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також Атака на підстанції АЕС та зупинки ТЕС: чим загрожує останній обстріл енергетики України

Сергій Нагорняк заявив, що відмовитися від графіків відключень поки що неможливо. Згідно з його слів, головна проблема – це удари росіян по підстанціях та лініях передачі. Саме вони змушують "Укренерго" знижувати потужність АЕС у певні години, аби уникнути аварій.

Реальним методом зменшити ризики є:

посилення ППО; будівництво захисних споруд для критичних об’єктів.

Зокрема частина підстанцій вже має підземні "бункери", але масштабування проєкту затягується. Як зазначив Нагорняк, це питання більше технічне й організаційне, ніж законодавче.

Він додав, що для підсилення захисту енергосистеми парламент має ухвалити два законопроєкти до кінця року:

про енергоефективність – для залучення приватних компаній до встановлення сонячних станцій і систем накопичення енергії на комунальних об’єктах; про продовження пільгового ввезення енергообладнання – для прискорення відновлення мереж і будівництво нової генерації.

За словами експерта, повністю уникнути графіків відключень електроенергії до кінця зими не вдасться.

Графіки відключень, на жаль, будуть з нами до кінця опалювального сезону. Уникнути їх неможливо,

– сказав Нагорняк.

Важливо! Він наголосив: генерації більше не стає, а ворог б’є щодня.

Чому можуть вимикати світло навіть без масованих ударів?

Нагадаємо, що навіть без масованих ударів Росії по енергооб'єктах України можуть вимикати світло. Як розповіла міністерка енергетики України Світлана Гринчук, річ у самій системі.

Така особливість енергосистеми – вона об'єднана,

– сказала Гринчук.

Зверніть увагу! Це означає, що будь-які пошкодження в енергосистемі можуть впливати загалом на ситуацію в системі.

Що ще відомо щодо відключень світла?