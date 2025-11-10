Сколько еще в Украине будут выключать свет?

Графики отключений света будут внедрять как минимум до конца отопительного сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на члена комитета Рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка в эфире телемарафона "Единые новости".

Сергей Нагорняк заявил, что отказаться от графиков отключений пока невозможно. Согласно его словам, главная проблема – это удары россиян по подстанциям и линиям передачи. Именно они заставляют "Укрэнерго" снижать мощность АЭС в определенные часы, чтобы избежать аварий.

Реальным методом уменьшить риски является:

усиление ПВО; строительство защитных сооружений для критических объектов.

В частности часть подстанций уже имеет подземные "бункеры", но масштабирование проекта затягивается. Как отметил Нагорняк, это вопрос больше технический и организационный, чем законодательный.

Он добавил, что для усиления защиты энергосистемы парламент должен принять два законопроекта до конца года:

об энергоэффективности – для привлечения частных компаний к установке солнечных станций и систем накопления энергии на коммунальных объектах; о продлении льготного ввоза энергооборудования – для ускорения восстановления сетей и строительство новой генерации.

По словам эксперта, полностью избежать графиков отключений электроэнергии до конца зимы не удастся.

Графики отключений, к сожалению, будут с нами до конца отопительного сезона. Избежать их невозможно,

– сказал Нагорняк.

Важно! Он подчеркнул: генерации больше не становится, а враг бьет ежедневно.

Почему могут выключать свет даже без массированных ударов?

Напомним, что даже без массированных ударов России по энергообъектам Украины могут выключать свет. Как рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, дело в самой системе.

Такая особенность энергосистемы – она объединена,

– сказала Гринчук.

Обратите внимание! Это означает, что любые повреждения в энергосистеме могут влиять в целом на ситуацию в системе.

