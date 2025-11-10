Как заработать на генераторах в Украине?

Чтобы стать участником или участницей, генератор должен иметь мощность не менее 7,2 киловатта, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Объединяем владельцев генераторов, которые могут оказать поддержку для сохранения связи там, где это необходимо,

– говорится в сообщении.

Проект создан, чтобы во время отключений света украинцы:

оставались на связи с родными; могли вызвать скорую; имели возможность пользоваться критически важными сервисами.

Заметьте! Отмечается, что свет может исчезать, но связь должна оставаться всегда. Поэтому каждый подключенный генератор – это реальная помощь нашим гражданам.

Сколько можно заработать?

Если у вас есть генератор не менее 7,2 киловатта – он может стать частью большой сети поддержки во время блэкаутов,

– объяснили в ведомстве.

Следует также добавить, что если человек предоставляет генератор в аренду, то заправляете и обслуживает его самостоятельно.

110 – 140 гривен в час – это примерная сумма компенсации за предоставление генератора, которая зависит от потребленных киловатт.

1320 – 1720 гривен – ориентировочно можно получить за 12 часов.

Важно! В частности сумма зависит от количества потребленных киловатт и системы налогообложения.

Как присоединиться к проекту?

Присоединиться к проекту могут физические, юридические лица и некоторые люди, имеющие ФЛП. Условия для каждой категории разные.

Физические лица должны придерживаться следующих критериев:

Нужно заключить договор с оператором. Они обслуживают и заправляют генератор самостоятельно. Налоги платит оператор мобильной связи.

Если говорить о ФЛП (на общей системе или 3 группы), то они должны:

Заключить договор с оператором. Обслуживать и заправлять генератор самостоятельно. Иметь в наличии один из следующих КВЭДов: 33.14, 43.21, 77.39.

Обратите внимание! Такие же условия имеют юридические лица.

Напомним, что сейчас Россия изменила тактику ударов. Сейчас российская армия пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электрической энергии. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

8 ноября враг нанес массированный удар баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать.

Украинцев призывают по возможности ограничить пользование бытовыми электроприборами, прежде всего в пиковые часы – с 8 до 11 утра и с 16 до 20 вечером.

