Как будет работать е-Нотариат?

Внедрение электронного нотариата означает создание единой цифровой платформы, что объединит все существующие нотариальные реестры в рамках целостной экосистемы. Это позволит превратить одну из самых консервативных и зарегулированных сфер на современный и удобный сервис, что является важным шагом для Украины на пути к цифровому лидерству, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова, вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины.

Ключевыми принципами новой системы станут прозрачность и доверие, которые обеспечиваются надежными и безопасными технологиями. Для нотариусов это будет означать значительное упрощение рабочих процессов. Они получат единое рабочее место с мгновенным доступом ко всем необходимым данным, что позволит систематизировать рутинные операции и ускорить обмен информацией между различными реестрами и базами.

Система нового поколения обеспечит регистрацию каждого нотариального действия и автоматизирует перенос данных между ключевыми реестрами. Кроме того, все документы будут защищены QR-кодом для быстрой и простой проверки их подлинности. Это предоставит гражданам прозрачный и безопасный доступ к нотариальным услугам, делая процесс более эффективным и надежным.

Первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году, но конкретной даты еще не называют.

