Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова во время трансляции в TikTok.

Как будет работать услуга развода в Дії?

По словам Федорова, услуга развода в приложении Дия станет доступной уже осенью этого года.

Развестись в Дії можно будет осенью, я думаю, что в конце. Над такой услугой мы работаем, потому что это также важная услуга во время войны. Чтобы люди не ходили, не стояли в очередях, мы также это сделаем,

– заявил министр.

Он добавил, что в отличие от заключения брака, при подаче заявки на развод Дія будет предлагать пользователям обдумать свое решение и пытаться отказать заявителям через геймификацию.

Напомним, впервые Федоров анонсировал услугу развода в Дії еще в июле этого года. Это произошло на фоне скандала с генеральным директором Astronomer Энди Байроном, которого заметили с любовницей на концерте Coldplay.