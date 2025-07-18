Однако заметив себя на экране пара быстро разорвала объятия. Тогда музыкант добавил, "Или у них интрижка, или они очень стеснительные". Таким образом стало известно о вероятной измене бизнесмена. На фоне этого министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новую услугу в Дії. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его пост в социальных сетях.

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Какую услугу предлагает ввести в "Дію" Федоров?

После того как глава IT-компании Astronomer Энди Байрона случайно был уличен в измене на концерте Coldplay, Федоров отметил, что в Дії нет еще одной важной услуги на такие случаи.

Кстати, осенью запускаем услугу развода в Дії,

– написал министр.

Что известно об инциденте с Байроном на концерте?

Энди Байрон присутствовал на концерте рок-группы Coldplay в Массачусетсе, что в США. Камера, которая снимала зрителей, показала Байрона крупным планом с женщиной, однако это была не его жена. СМИ выяснили, что женщиной в его объятиях была Кристин Кабот, которая работает директором по персоналу IT-компании Байрона.

История вызвала бурную реакцию в интернете. В частности потому, что 50-летний Энди Байрон сразу же заподозрили в измене его жене Меган Кэрриган. Пара не сообщала о разводе, поэтому видеть бизнесмена с другой женщиной было странно.

Отметим! Astronomer – это стартап, занимающийся инфраструктурой для работы с данными. Компанию оценивают в 1 миллиард долларов. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Инцидент до сих пор не комментировали ни Байрон, ни Кристин Кабот. Хотя в сети появилось обращение якобы от имени Энди Байрона. В нем он якобы просил уважать приватность и просил прощения перед женой, семьей и командой. Позже выяснилось, что таких заявлений бизнесмен не делал.