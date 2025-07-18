Однак помітивши себе на екрані пара швидко розірвала обійми. Тоді музикант додав, "Або у них інтрижка, або вони дуже сором'язливі". Таким чином стало відомо про ймовірну зраду бізнесмена. На тлі цього міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову послугу в Дії. Про це пише 24 Канал з посиланням на його пост в соціальних мережах.

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Яку послугу пропонує ввести в "Дію" Федоров?

Після того як очільника IT-компанії Astronomer Енді Байрона випадково було викрито у зраді на концерті Coldplay, Федоров зауважив, що в Дії немає ще однієї важливої послуги на такі випадки.

До речі, восени запускаємо послугу розлучення в Дії,

– написав міністр.

Що відомо про інцидент з Байроном на концерті?

Енді Байрон був присутній на концерті рок-гурту Coldplay у Массачусетсі, що у США. Камера, яка знімала глядачів, показала Байрона великим планом з жінкою, однак то була не його дружина. ЗМІ з'ясували, що жінкою в його обіймах була Крістін Кабот, яка працює директоркою з персоналу IT-компанії Байрона.

Історія викликала бурхливу реакцію в інтернеті. Зокрема тому, що 50-річний Енді Байрон одразу ж запідозрили в зраді його дружині Меган Керріган. Пара не повідомляла про розлучення, тому бачити бізнесмена з іншою жінкою було дивно.

Зазначимо! Astronomer – це стартап, що займається інфраструктурою для роботи з даними. Компанію оцінюють в 1 мільярд доларів. Її штаб-квартира розташована в Нью-Йорці.

Інцидент досі не коментували ні Байрон, ні Крістін Кабот. Хоча в мережі з'явилося звернення начебто від імені Енді Байрона. В ньому він нібито просив поважати приватність і просив вибачення перед дружиною, сім'єю та командою. Пізніше з'ясувалося, що таких заяв бізнесмен не робив.