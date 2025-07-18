У фальшивій заяві СЕО компанії начебто визнав, що відео було правдивим. Про це пише Show 24 з посиланням на The Mirror.

До слова Раді бути тут, – культовий гурт The Rasmus прибув до Києва

Також Енді Байрон начебто просить вибачення перед дружиною, сім'єю та своєю командою.

Я також хочу висловити, наскільки тривожно те, що мало бути приватним моментом, стало публічним без моєї згоди. Я поважаю митців та артистів, але сподіваюся, що ми всі зможемо глибше задуматися про наслідки перетворення чужого життя на видовище,

– пише у нібито заяві СЕО Astronomer.

Та згодом представники компанії заявили, що ця заява не є правдивою.

Що з соцмережами Енді Байрона та його дружини?

У пресі вказують, що профіль Енді Байрона на Linkedin вже недоступний. Окрім того, дружина Енді Байрона Меган, видалила свою сторінку з фейсбуку, пише Page Six. Перед цим вона прибрала прізвище чоловіка зі свого профілю.

Як змінювалась сторінка Меган Керріган / Скриншоти з фейсбуку, фото Page Six

Нагадаємо, на концерті гурту Coldplay у Бостоні на великому екрані показали закохану пару. Це виявилися генеральний директор IT-компанії Astronomer Енді Байрон та HR-директорка компанії Крістін Кебот. Обоє одружені. Коли пара помітила, що їх знімають, вони розбіглися в різні боки.