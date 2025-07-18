В фальшивом заявлении СЕО компании якобы признал, что видео было правдивым. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Mirror.

К слову Рады быть здесь, – культовая группа The Rasmus прибыла в Киев

Также Энди Байрон вроде бы просит прощения перед женой, семьей и своей командой.

Я также хочу выразить, насколько тревожно то, что должно было быть частным моментом, стало публичным без моего согласия. Я уважаю художников и артистов, но надеюсь, что мы все сможем глубже задуматься о последствиях превращения чужой жизни в зрелище,

– пишет в якобы заявлении СЕО Astronomer.

Но позже представители компании заявили, что это заявление не является правдивым.

Что с соцсетями Энди Байрона и его жены?

В прессе указывают, что профиль Энди Байрона на Linkedin уже недоступен. Кроме того, жена Энди Байрона Меган, удалила свою страницу с фейсбука, пишет Page Six. Перед этим она убрала фамилию мужа из своего профиля.

Как менялась страница Меган Керриган / Скриншоты из фейсбука, фото Page Six

Напомним, на концерте группы Coldplay в Бостоне на большом экране показали влюбленную пару. Это оказались генеральный директор IT-компании Astronomer Энди Байрон и HR-директор компании Кристин Кебот. Оба женаты. Когда пара заметила, что их снимают, они разбежались в разные стороны.