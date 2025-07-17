Это видео быстро разлетелись по соцсетям и уже собрали более 18 миллионов просмотров. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт instaagraace.

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Так, генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон проводил время на концерте Coldplay в Бостоне вместе со своей любовницей – HR-директором компании Кристин Кебот. В какой-то момент камера, что обычно транслирует на большой экран кадры со сцены и реакцию зрителей, навелась именно на них. Зрители увидели, как пара обнимается, после чего влюбленные мгновенно разбежались в разные стороны.

В соцсетях отмечают, что жена Энди Байрона на тот момент оставалась дома в Нью-Йорке вместе с двумя их детьми.