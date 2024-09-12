Лише за перші три доби роботи сервісу ми отримали понад 1 200 заяв про одруження в застосунку, а з початку бета-тестування через Дію вже одружилося майже 200 пар.

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Україна стала першою країною, якій вдалося запустити комплексну послугу, що замикає весь цикл одруження онлайн – від пропозиції та церемонії в Дії до підпису актового запису й доставки свідоцтва про шлюб.

Інші країни намагалися впровадити онлайн-шлюб. Зокрема, у деяких штатах США чи в еміратах ОАЕ дозволяли одруження по відеоконференції. Такі можливості відкрили під час пандемії, коли люди не могли бути фізично разом через обмеження. Однак комплексну послугу Україна запустила першою.

Розповім детальніше, як працює унікальний сервіс для всього світу й чому українці вибирають інноваційний підхід до одруження замість консервативного.

Як відбувався бета-тест "Шлюбу онлайн"

На бета-тестування одруження в Дії зареєструвалося 2 500 пар. Це перші українці, які вирішили оформити шлюб просто в застосунку. Серед них – військові, закохані, які перебуваються на відстані, і просто люди, що цікавляться технологіями й хочуть тестувати інновації.

Ми дивилися, як працює послуга, що можна вдосконалити чи пришвидшити. Загалом ще на етапі тестування переконалися, що сервіс працює: як і планувалося, взаємодії реєстрів та платформи відеозв'язку відпрацювали чітко й ефективно.

Звичайно, були випадки, коли через хвилювання хтось із молодят забував пароль від Дія.Підпису чи зв'язок був не зовсім стабільним під час знеструмлень. Однак кожна з пар сказала своє диджитал-"так".

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Пропозиція в Дії

Коли ми запускали шлюб у Дії, то хотіли зробити цикл одруження повністю онлайн. Зокрема, пропозицію. Тож тепер ви можете в кілька кліків запропонувати одружитися. Для цього заходите в Дію, вибираєте Сервіси – Шлюб онлайн – Зробити пропозицію. Надсилаєте в месенджер другій половинці посилання з пропозицією одружитися.

У вашої коханої чи коханого є 14 днів на те, щоб відповісти вам "Так" чи відхилити пропозицію. Усього за дві доби роботи послуги українці зробили понад 416 тисяч пропозицій. Із них – понад 49 тисяч були прийняті.

Як працює "Шлюб онлайн"

Щоб одружитися через Дію, потрібно зробити всього кілька кліків – авторизуватися в застосунку – серед сервісів вибрати Шлюб онлайн – Заява про шлюб.

Далі необхідно заповнити заяву про реєстрацію шлюбу, вибрати дату й час, сплатити адмінзбір та вказати адресу, куди доставити свідоцтво після одруження. Засвідчуєте заяву Дія.Підписом – і це все.

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Поки ви робите кілька кліків, паралельно перевіряється інформація в ДРАЦС про відсутність шлюбу, вільні дати, а також підтягуються відомості з паспорта, які містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі.

В обрану дату весілля вам потрібно під'єднатися по відеоконференції в Дії, щоб стати чоловіком та дружиною. Сам процес одруження відбувається з використанням платформи відеозв'язку Webex від Cisco. А церемонію проводить працівник цифрового офісу ДРАЦСу, який Мін'юст створив для надання електронних послуг.

Після того як сказали "Так", засвідчуєте актовий запис про шлюб Дія.Підписом, він підтягнеться в Дію. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Укрпошти за адресою чи забрати у відділенні.

Тож якщо ви давно планували одружитися, але не хотіли йти о 7 ранку в ДРАЦС чи стояти в чергах, то зараз саме час зробити унікальну диджитал-пропозицію в Дії.