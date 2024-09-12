Только за первые трое суток работы сервиса мы получили более 1 200 заявлений о бракосочетании в приложении, а с начала бета-тестирования через Дию уже поженилось почти 200 пар.

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Украина стала первой страной, которой удалось запустить комплексную услугу, замыкающую весь цикл бракосочетания онлайн – от предложения и церемонии в Дие до подписи актовой записи и доставки свидетельства о браке.

Другие страны пытались внедрить онлайн-брак. В частности, в некоторых штатах США или в эмиратах ОАЭ позволяли бракосочетания по видеоконференции. Такие возможности открыли во время пандемии, когда люди не могли быть физически вместе из-за ограничений. Однако комплексную услугу Украина запустила первой.

Расскажу подробнее, как работает уникальный сервис для всего мира и почему украинцы выбирают инновационный подход к бракосочетанию вместо консервативного.

Как проходил бета-тест "Брака онлайн"

На бета-тестирование бракосочетания в Дие зарегистрировалось 2 500 пар. Это первые украинцы, которые решили оформить брак прямо в приложении. Среди них – военные, влюбленные, которые находятся на расстоянии, и просто люди, интересующиеся технологиями и желающие тестировать инновации.

Мы смотрели, как работает услуга, что можно усовершенствовать или ускорить. В общем еще на этапе тестирования убедились, что сервис работает: как и планировалось, взаимодействия реестров и платформы видеосвязи отработали четко и эффективно.

Конечно, были случаи, когда из-за волнения кто-то из молодоженов забывал пароль от Дия.Подпись или связь была не совсем стабильной во время обесточивания. Однако каждая из пар сказала свое диджитал-"да".

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Предложение в Дие

Когда мы запускали брак в Дие, то хотели сделать цикл бракосочетания полностью онлайн. В частности, предложение. И теперь вы можете в несколько кликов предложить жениться. Для этого заходите в Дию, выбираете Сервисы – Брак онлайн – Сделать предложение. Отправляете в мессенджер второй половинке ссылку с предложением жениться.

У вашей любимой или любимого есть 14 дней на то, чтобы ответить вам "Да" или отклонить предложение. Всего за двое суток работы услуги украинцы сделали более 416 тысяч предложений. Из них – более 49 тысяч были приняты.

Как работает "Брак онлайн"

Чтобы жениться через Дию, нужно сделать всего несколько кликов – авторизоваться в приложении – среди сервисов выбрать Брак онлайн – Заявление о браке.

Далее необходимо заполнить заявление о регистрации брака, выбрать дату и время, оплатить админсбор и указать адрес, куда доставить свидетельство после бракосочетания. Заверяете заявление Дия.Подписью – и это все.

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Пока вы делаете несколько кликов, параллельно проверяется информация в ДРАЦС об отсутствии брака, свободные даты, а также подтягиваются сведения из паспорта, которые содержатся в Едином государственном демографическом реестре.

В выбранную дату свадьбы вам нужно подключиться по видеоконференции в Дие, чтобы стать мужем и женой. Сам процесс бракосочетания происходит с использованием платформы видеосвязи Webex от Cisco. А церемонию проводит работник цифрового офиса ДРАЦСа, который Минюст создал для предоставления электронных услуг.

После того как сказали "Да", удостоверяете актовую запись о браке Дия.Подписью, он подтянется в Дию. Свидетельство о регистрации брака можно заказать доставкой Укрпочты по адресу или забрать в отделении.

Поэтому если вы давно планировали жениться, но не хотели идти в 7 утра в ЗАГС или стоять в очередях, то сейчас самое время сделать уникальное диджитал-предложение в Дие.