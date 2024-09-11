Кто стоит за ухудшением проектной документации

Есть такой мировой принцип: "Отстроим лучше, чем было" (Build Back Better). Он касается не только восстановления, но для восстановления государства, где идет война, этот принцип обязателен для выполнения.

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Министерство утверждает, что сейчас важно качество проектной документации. В частности об этом говорится на их сайте: "Вызовы восстановления: почему качественная проектная документация является критически важной?". Здесь отмечают, что "все участники процессов восстановления должны следить за качеством проектной документации".

Министерство вспомнило заказчиков, архитекторов, инженеров, экспертов, перекладывая ответственность на них. Но забыло обозначить свой вклад по снижению качества и системного разрушения проектной отрасли.

Что же произошло с качеством проектной документации и почему оно ухудшается? Кто активно приложился (и продолжает это делать) к падению качества?

Начну с того, что проект – залог качественного и эффективного строительства. Это инструкция, по которой вы собираете здание. Если инструкция составлена неправильно, заложены не те комплектующие – вместе детали не собрать, придется дорабатывать напильником, вы получите плохой продукт. Плохие проектные решения создадут неудобное, опасное и неэффективное здание. Напрасно потраченные средства, и потом придется десятилетиями мучиться с тем зданием.

Парламент принял "Закон о регулировании градостроительной деятельности" еще в 2011 году. Он значительно упростил жизнь застройщикам, но усложнил жизнь горожанам. Если проанализировать, то именно с этого времени начинаются значительные строительные скандалы, а стройплощадки часто превращаются в места столкновений строителей и горожан. Почти каждое строительство по умолчанию воспринимается негативно.

Притеснения архитекторов

Архитекторам в законе отвели не слишком влиятельную роль, однако наделили значительной ответственностью, а именно несоизмеримыми штрафами за нарушения. Теоретически, за грамматическую ошибку можно было получить штраф размером в годовой доход. Штрафы для застройщиков тоже были, но точно не соответствующие уровню нанесенного ущерба.

Влияние архитектора тоже сводилось на нет, если он отказывался выполнять прихоти застройщика, заказчик просто искал более сговорчивого автора. Иногда даже не архитектора, а просто человека, имевшего сертификат. Иногда человек без профильного образования мог разработать проект дома и подписать под ним. Конечно, это не способствовало развитию проектной отрасли и принятию лучших решений. Процветал оппортунизм и желание угодить.

Архитектурная профессия начала деградировать, а с ним и архитектура. Результат мы видим на улицах, порой достаточно в окно посмотреть.

Также стоит упомянуть о стоимости проектных работ. Западная практика имеет различные методики. От процента стоимости строительно-монтажных работ до почасовой оплаты. Где-то цены рыночные, где-то есть регламентированная нижняя граница. Но в общем, стоимость проектных работ составляет 7 – 10% от стоимости строительства. В Украине, даже согласно нормативам, это в среднем 5%. Реально может и до 2% не дотягивать.

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Если в коммерческом секторе еще можно ставить рыночные цены, то в государственных или муниципальных заказах так не получится.

Показательна история, когда немецкое бюро Kleihus + Kleihus, победитель конкурса на Музей Майдана, отказалось продолжать проектирование. Причиной стала система публичных закупок, которая давала лишь 10% от суммы гонорара, что получили бы архитекторы за подобный проект в Германии. Взявшись за эту работу, бюро просто бы обанкротилось.

Кстати, ценники на проектирование в Украине до сих пор ссылаются на сборники цен, выданные еще в СССР. Цены до сих пор конвертируются из рублей. Да, в 2024 году.



Сборник цен на проектные работы / Таблица предоставлена автором

Такие виды услуг, как проектирование, должны проходить через государственные закупки, а там определяющим критерием является самая низкая цена. Именно поэтому, максимально демпингуя, несознательные проектные бюро экономят на всем.

Страдает качество проекта, срываются сроки, принимаются плохие решения. И в завершение – это все возвращается сторицей на строительстве. Зря и неэффективно потраченными средствами.

Проекты повторного использования и что с ними не так

Теперь вернемся к заявлению министерства: "Успех восстановления во время войны и послевоенного восстановления напрямую зависит от качества разработанных проектов. Именно поэтому все участники процессов восстановления должны следить за качеством проектной документации".

Этими словами министерство перекладывает ответственность за качество проектов на других. Хотя именно министерство должно формировать политики обеспечения этого качества. Но почему-то делает все наоборот, способствуя упадку проектной отрасли. От скандального законопроекта 5655 и до инициатив по проектам повторного использования.

Законопроект 5655 и его клоны еще больше нивелировали роль архитектора, поскольку заказчик мог изменить автора проекта в любой момент. Законопроект давал рычаги влияния на всех участников процесса строительства – от органов местного самоуправления до архитекторов. Только на застройщика не было никаких рычагов влияния. Роль архитектора сводилась к обслуге застройщика, без всяких прав. Это точно не повлияет положительно на качество проектной документации.

Серьезным ударом по отрасли являются "проекты повторного использования". Скрыто так называют типовые проекты родом из СССР, которые до сих пор заполняют наши города. "Проекты повторного использования" подаются как решение, что позволит экономить время и деньги. По замыслу, любая община сможет выбрать себе из базы данных проект садика, школы, амбулатории или здание другого назначения, и сразу его построить.

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На словах выглядит все прекрасно, но важны детали. Даже типовой проект требует адаптации под конкретный участок и условия строительства. Без архитекторов все равно не обойтись. Общая экономия в смете всего строительства составит лишь 1 – 2%.

Причем, адаптируя типовой проект, его строительство может выйти дороже, чем здание, спроектированное под конкретную стройплощадку и градостроительную ситуацию. Каждый участок имеет свои особенности, и не всегда уже готовый проект рационально использовать на конкретной площадке.

Вместо этого мы получим с типичными проектами однообразную среду. Влияние на проектную отрасль тоже будет резко отрицательным. Поскольку проектные бюро, вместо практики в проектировании различных зданий, просто будут адаптировать типовые коробки.

Мы уже получили эту проблему, когда после времен СССР, голодных 90-х, архитекторы почти не имели опыта проектирования общественных зданий, особенно социальной инфраструктуры. Обычно государственные или муниципальные заказы были редкостью, соответственно архитекторы просто не имели необходимой практики. Учитывая, сколько социальной инфраструктуры уничтожено с 2022 года и сколько ее надо восстановить и построить новой – необходимо стимулировать индивидуальное проектирование и новые подходы в планировании.

Кстати, наши западные партнеры поддерживают именно индивидуальное проектирование, ни в коем случае не типичное. Именно таким образом можно создать удобное, безопасное пространство, где человек будет чувствовать себя достойно.

Что же нужно для того, чтобы проектная документация была качественной, здания – эффективными, надежными, красивыми и с адекватным бюджетом? Нужно взаимодействие всех участников процесса и доверие друг к другу. Государства, местного самоуправления, общин, застройщика, архитекторов. Архитекторы выступают как модераторы и координаторы процесса. Их мнение и вклад важны.

Негативные факторы, которые влияют на работу архитекторов

Отдельным негативным фактором является даже образовательный процесс, где архитектурную специальность тоже пытаются ограничить. В виде согласования классификации образовательных направлений с ЕС, фактически ликвидируются определенные архитектурные специальности. То есть к системному уничтожению профессии мы еще и получим нехватку будущих специалистов.

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Что же делать, чтобы архитекторы могли правильно и качественно выполнять свою работу? Кто должен следить за этим процессом? Для этого придумали профессиональное самоуправление, когда специалисты между собой договариваются о правилах игры, стандарты, ответственность. Остальные участники процесса к этому прислушиваются.

К сожалению, в Украине сегодня не очень прислушиваются к голосу архитекторов. Властные структуры преимущественно игнорируют, а порой и активно противодействуют попыткам донести профессиональное мнение и дать советы. Проектную отрасль уничтожают, не понимая последствий, которые уже начинают проявляться.

Представители министерства сами заявляют, что международные доноры жалуются на то, что 90% проектной документации имеют замечания по качеству. Здесь не только вина проектантов, но и государственных институтов. Итак, мы рискуем нашим будущим.

Серьезным ударом по качеству подготовки и профессиональной аттестации архитекторов стало незаконное и произвольное препятствование Национальному Союзу Архитекторов Украины выполнять делегированные полномочия по профессиональной аттестации, фактически допуска к профессиональной деятельности. Уже более 2 лет министерство блокирует НСАУ предоставленные государством делегированные полномочия.

Тысячи архитекторов не могут повысить квалификацию или получить сертификат. Ведь проверяют квалификацию и принимают решение о допуске к профессиональной деятельности не специалисты. Это удар по отрасли, коррупционные риски и потеря контроля над качеством.

Недавно произошли глобальные изменения в Кабмине, а Министерство восстановления наконец получило своего министра. Надеюсь, новый глава и его команда остановят войну с архитекторами и начнут конструктивное сотрудничество для восстановления и развития нашей страны. Архитекторы к этому готовы и активно этим занимаются, разрабатывая Градостроительный Кодекс.