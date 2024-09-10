Почему ответ Ирана так важен

Сразу после того, как стало известно, что Иран передал России первую партию баллистических ракет, США проинформировали об этом союзников и предложили принять совместные меры, которые будут связаны с наказанием Ирана.

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Важно, что именно может сделать Вашингтон в ситуации, когда против исламской республики на протяжении многих лет действуют беспрецедентные западные санкции, и при этом Иран способен не просто выживать, а производить оружие, которым он атакует Израиль и помогает России в войне с Украиной. Важным вопросом является масштаб ответа.

Иран стал первой страной, которая может получить такой ответ после того, как ракеты в Россию поставлялись из КНДР. Какие-то новые меры против Северной Кореи США и союзники принять не могут, потому что это государство фактически изолировано между странами цивилизованного мира. Оно может опираться исключительно на поддержку Китая и на поставки военной техники из России.

Ким Чен Ын не заинтересован в сохранении жизни собственных граждан, которые давно уже стали для его жестокой династии исключительно инструментом для удовлетворения собственных амбиций. Для КНДР, которая к тому же еще имеет собственное ядерное оружие, сигналы с Запада не имеют никакого значения.

С Ираном другая ситуация – он заинтересован в сохранении сотрудничества по крайней мере с европейскими странами. Вместе с этим возникает вопрос о том, может ли быть ответ Ирана силовым. Тегеран дестабилизирует ситуацию не только в рамках российско-украинской войны, но и в рамках кризиса на Ближнем Востоке. Уже сейчас иранские аятоллы готовятся к новому удару по Израилю после того, как их предыдущая атака на еврейское государство потерпела полное фиаско в результате действий США.

Можно использовать возможности Израиля, который и без американских предложений был бы готов нанести удар по Ирану, который создал бы серьезные проблемы для иранской армии в последующие годы.

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Однако для такого удара Израилю нужны серьезные гарантии безопасности от США и осознание того, что США хотят этого удара, и Иерусалиму не придется оправдываться за него. Все это требует взаимодействия и готовности США не к деэскалации, а как раз новой эскалации.

Если Иран не претерпит каких-то действительно серьезных мер из-за поставок оружия России, то будет создан реальный прецедент для поставки России оружия другими государствами, которые осознают, что Запад ничего не может реально противопоставить такой поставке.

Вопрос будет заключаться исключительно в том, ценит ли какое-то государство свою зависимость от европейских стран или сотрудничество с ними или считает, что такое сотрудничество не имеет серьезного значения по сравнению с конфронтацией демократий и диктатур.

Китай внимательно следит за реакцией Запада

Пекин сейчас воздерживается от прямых поставок оружия России, и поставляет только компоненты, которые нужны для российского ВПК. Китай пытается уменьшить реальную информацию о поставках таких компонентов, потому что боится западных санкций против своих компаний. Пекин осознает, что экономический разрыв с Западом может привести к серьезным последствиям для китайской экономики.

Однако, если Китай убедится, что Запад не может строго наказать Иран за прямые поставки баллистических ракет в Россию, то у него может возникнуть вопрос – а чем он рискует, если поставляет оружие в Россию?

Вопрос Ирана может стать самым серьезным прецедентом в дальнейшем развитии событий на российско-украинском фронте и в роли, которую США и союзники будут играть в мире. Если Иран получит серьезного пинка за свои агрессивные действия, то в аятолл в Тегеране уменьшится желание поставлять новые партии ракет для российского режима.