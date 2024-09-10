Журналисты The Washington Post также отметили, что на пресс-конференции в Лондоне главный дипломат США отметил, что новые санкции против Тегерана за поставки нового оружия России – неизбежны.

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В США подтвердили передачу Ираном баллистики России

Блинкен отметил, что новые санкции против Ирана за поставки баллистических ракет России объявят позже 1 сентября. Эти торгово-экономические ограничения также будут содержать меры против иранской государственной авиакомпании Iran Air.

Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг (передача баллистики – 24 Канал) был бы опасной эскалацией. Россия уже получила партии этих ракет,

– подчеркнул госсекретарь США.

Главный американский дипломат подчеркнул, что Россия, скорее всего, использует эти поставки в течение нескольких недель. Стоит отметить, что только на этой неделе иранские официальные лица отрицали, что они отправляли новое оружие в Россию.

Известно, что Иран поставляет Москве ударные беспилотники типа "Шахед", однако ранее Тегеран воздерживался от передачи более современного вооружения. Эта сдержанность, похоже, была реакцией на строгие предупреждения со стороны Соединенных Штатов и европейских стран о потенциальных строгих санкциях в ответ на подобные передачи вооружения.

К слову, МИД Украины в жесткой форме предупредило Иран о возможных последствиях поставки баллистических ракет России. Там отметили, что факт передачи будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.