В Евросоюзе утверждают: имеют подтверждение, что Иран все же передал Москве баллистические ракеты. Тегеран может подпасть под новые санкции, если данные европейской разведки подтвердятся.

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Как реагируют на возможную передачу иранских ракет Fath-360 России в МИД Украины

9 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияр Амузегар, которому выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможных поставках Ираном баллистических ракет Российской Федерации,

– говорится в публикации.

Иранскому дипломату передали соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября. А еще в жесткой форме предупредили о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.

Иранское минобороны отрицает факт поставки, но информация все же просочилась

7 сентября в МИД заявили, что Иран должен полностью и окончательно прекратить передавать оружие России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти.

Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности,

– заявили в ведомстве.

8 сентября Иран отрицал поставки баллистических ракет России и заявил, что он нейтрален. Интересно, что войну там назвали конфликтом.

Кроме этого, глава Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани цинично заявил государственному агентству новостей IRNA, что они не оказывают военной поддержки ни одной из сторон в российско-украинской войне. Так, будто "Шахеды" не их.

Но еще 7 сентября руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заметил: "России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается, признал член комитета по вопросам национальной безопасности парламента Ирана".

Об этом 8 сентября написали и The Telegraph. Мол, Тегеран дает Москве ракеты и беспилотники, взамен получает сою и кукурузу. И может продавать нефть за доллары.