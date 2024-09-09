Об этом рассказал представитель ЕС Петер Стано. Он также сказал, что если поставки подтвердятся, против Тегерана смогут ввести новые санкции.

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В ЕС убеждены, что Иран поставляет ракеты в Россию

Минобороны Ирана активно отрицает передачу ракет России, а старший командир Корпуса стражей революции Фазлолла Нозари даже назвал эту информацию "психологической войной".

Однако представитель ЕС сообщил, что появилась убедительная информация об этих поставках.

Нам известна предоставленная союзниками информация, заслуживающая доверия, о поставках иранских баллистических ракет России,

– сказал Петер Стано.

Он добавил, что если эта информация подтвердится, против Тегерана смогут ввести новые санкции.

Интересно, что пока Иран отрицает заявления о поставках баллистики в Россию, Кремль избегает четкого ответа на этот вопрос.

В частности пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая соответствующее на вопрос The Wall Street Journal, заявил, что Иран является важным партнером России и две страны развивают сотрудничество во всех сферах.

Он также добавил, что видел статью WSJ, и что "не всегда такая информация правдива".