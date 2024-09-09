Получив такие ракеты, Россия сможет атаковать украинское приграничье с новой силой. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Денис Попович – военный обозреватель.

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Вызов для Украины

Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил информацию о том, что передал России баллистические ракеты "в обмен на сою и пшеницу". Говорится якобы о ракетах Fateh-110 с радиусом действия в 112 километров.

Это будут удары по прифронтовой полосе, что подвергает опасности позиции нашу ПВО, штабы, склады. Безусловно, эти ракеты могут быть направлены на Сумы и Харьков, потому что они могут находиться в радиусе поражения,

– отметил Денис Попович.

В то же время доподлинно неизвестно, действительно ли Россия получила только ракеты Fateh-110. Возможно, россиянам удалось получить и дальнобойные ракеты. В случае, если действительно Кремль получил ракеты с дальностью несколько более 100 километров, то, бесспорно, будет использовать их по границе. Зато собственную баллистику можно будет направить на гражданские города Украины в тылу.

"На мой взгляд, вероятнее всего, что Россия просто будет переориентировать "Искандеры" и "Кинжалы" на удары по тылам. То есть баллистики будет больше", – добавил военный обозреватель.

Кроме того, из СМИ известно, что России якобы передали более 200 ракет. Но и эта цифра может быть неточной. Как бы там ни было, но иранские ракеты значительно качественнее южнокорейских. Их показатели иногда поражают, поэтому они могут стать серьезным вызовом для Украины. Нашему государству понадобится больше систем ПВО.

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Сотрудничество не только с Ираном

Важно также понимать, что в Иране существует две структуры: Иран как государство, а также Корпус стражей Исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана. Фактически это государство в государстве. КСИР имеет значительное влияние на политику и экономику Ирана, он имеет собственные войска, контролирует иранскую ракетную программу и подчиняется религиозному лидеру – аятоли Али Хаменеи, а не президенту.

Вполне вероятно, что под ширмой Иранского государства существует сотрудничество между Россией и Корпусом стражей Исламской революции. Уж там может быть все, что угодно. Иран, как государство, может не лукавить, но есть еще такая структура как КСИР, поэтому там может быть своя линия сотрудничества,

– объяснил Попович.

Дело в том, что в Министерстве обороны Ирана опровергли информацию о передаче баллистических ракет России. Однако параллельно упомянутый Ахмад Бахшаеш Ардестани сделал противоположное заявление, рассказав о так называемом бартере между странами.