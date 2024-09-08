Именно это оружие могла получить Москва от Тегерана. Аналитики объясняют, как это оружие может использовать Кремль.

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Что известно о ракетах от Ирана

Недавно Иран поставил России более 200 баллистических ракет Fateh-360,

– написали в ISW.

Аналитики вспомнили статью The Times от 6 сентября, где источник в украинской военной разведке отметил, что 4 сентября российское судно доставило ракеты Fateh-360 в нераскрытый порт в Каспийском море.

В свою очередь недавно официальные лица США и Европы подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности. Именно такой является Fateh-360.

Аналитики американского Института изучения войны заметили, что Россия, вероятно, будет использовать их для атаки по:

энергетической,

военной.

гражданской инфраструктуре Украины.

"Это, скорее всего, будет происходить в течение этой осени и будущей зимы", – предположили специалисты ISW.

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Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предварительно заявил, что эти ракеты могут стрелять на расстояние до 120 километров.

Украинский МИД предупредил, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Россию, это будет иметь "разрушительные последствия" для украинско-иранских двусторонних отношений. Что говорят в Белом доме – читайте по ссылке.