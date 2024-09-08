Саме цю зброю могла отримати Москва від Тегерану. Аналітики пояснюють, як цю зброю може використовувати Кремль.

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Що відомо про ракети від Ірану

Нещодавно Іран поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360,

– написали в ISW.

Аналітики пригадали статтю The Times від 6 вересня, де джерело в українській військовій розвідці зазначило, що 4 вересня російське судно доставило ракети Fateh-360 у нерозкритий порт в Каспійському морі.

Своєю чергою нещодавно офіційні особи США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності. Саме такою є Fateh-360.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що Росія, ймовірно, використовуватиме їх для атаки по:

енергетичній,

військовій.

цивільній інфраструктурі України.

"Це, швидше за все, відбуватиметься протягом цієї осені та майбутньої зими", – припустили фахівці ISW.

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До речі, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередньо заявив, що ці ракети можуть стріляти на відстань до 120 кілометрів.

Українське МЗС попередило, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Росії, це матиме "руйнівні наслідки" для українсько-іранських двосторонніх відносин. Що кажуть в Білому домі – читайте за посиланням.