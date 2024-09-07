Андрій Коваленко розповів у проєкті Центру протидії дезінформації ПРУФ, що є загроза того, що Іран може продати Росії балістичну зброю, пише 24 Канал.

Дивіться також Іран уже відправив балістичні ракети в Росію, – WSJ

Що у РНБО пишуть про балістичні ракети

Глава Центру протидії дезінформації РНБО пояснив, що це свідчить про декілька речей. Зокрема, про те, що:

"Іскандерів" у ворога для реалізації планів не вистачає у бажаній кількості;

ворог застосовує корейські балістичні ракети, які не відрізняються результативністю саме по ураженню бажаних ворогом цілей, але вони несуть загрозу для цивільного населення;

кількість для ворога незадовільна – ворогу потрібно більше. Тому він ставить на Іран.

Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чим Іран мотивує своє можливе рішення продавати балістичні ракети Росії, попри застереження Сполучених Штатів Америки.

За словами Коваленка, Іран це мотивує тим, що Сполучені Штати допомагають Ізраїлю, зокрема.

Таким чином, на думку Ірану, Сполучені Штати Америки роблять певну ескалацію на Близькому Сході, який, на думку мусульманського світу, в Газі себе поводить не зовсім правильно. Відповідно – ці країни й ці автократії пов'язують війну в Україні, яка для них є протистоянням проти Глобального Заходу, безпосередньо з війною на Близькому Сході,

– пояснив Андрій Коваленко.

Він додав, що це історія про глобальну війну, яка триває між Заходом і автократіями, частина з яких зараз представляють Глобальний Південь.