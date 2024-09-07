За їхніми даними, розвідувальна інформація, яка перебуває в розпорядженні офіційного Києва, вказують на постачання морським шляхом Тегераном Москві ракет Fath-300, які можуть вражати цілі на відстані до 112 кілометрів.

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Як повідомило The Times джерело в українських Збройних Силах, вантаж прибув на російському судні в один із портів на Каспійському морі.

Зазначається, що джерело переконане, що Fath-300 розширить можливості Москви щодо завдавання ударів по українських містах з великих дистанцій.

На думку українських офіцерів, така іранська угода з Кремлем ще раз підтверджує необхідність для України мати можливість застосовувати західну зброю великої дальності (до прикладу, ракети Storm Shadow британського виробництва), по ключових цілях на території країни-агресорки.

Журналісти отримали інформацію від українського джерела, що росіян навчатимуть іранські інструктори використання Fath-300 на навчальному полігоні поблизу Ашалука (Астраханська область).

У The Times вважають, що Тегеран продовжить організовувати постачання зброї в Росію – навіть попри ризик введення проти Ірану додаткових західних санкцій.