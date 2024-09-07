Андрей Коваленко рассказал в проекте Центра противодействия дезинформации ПРУФ, что есть угроза того, что Иран может продать России баллистическое оружие, пишет 24 Канал.

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Что в СНБО пишут о баллистических ракетах

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил, что это свидетельствует о нескольких вещах. В частности, о том, что:

"Искандеров" у врага для реализации планов не хватает в желаемом количестве;

враг применяет корейские баллистические ракеты, которые не отличаются результативностью именно по поражению желаемых врагом целей, но они несут угрозу для гражданского населения;

количество для врага неудовлетворительное – врагу нужно больше. Поэтому он ставит на Иран.

Руководитель Центра противодействия дезинформации объяснил, чем Иран мотивирует свое возможное решение продавать баллистические ракеты России, несмотря на предостережения Соединенных Штатов Америки.

По словам Коваленко, Иран это мотивирует тем, что Соединенные Штаты помогают Израилю, в частности.

Таким образом, по мнению Ирана, Соединенные Штаты Америки делают определенную эскалацию на Ближнем Востоке, который, по мнению мусульманского мира, в Газе себя ведет не совсем правильно. Соответственно – эти страны и эти автократии связывают войну в Украине, которая для них является противостоянием против Глобального Запада, непосредственно с войной на Ближнем Востоке,

– пояснил Андрей Коваленко.

Он добавил, что это история о глобальной войне, которая продолжается между Западом и автократиями, часть из которых сейчас представляют Глобальный Юг.