Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, что даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины, и следует строгим предупреждениям Западу не предоставлять такое оружие Москве, по словам официальных лиц США и Европы.

Этот шаг произошел в тот момент, когда Россия усилила свои ракетные обстрелы украинских городов и инфраструктуры, убив десятки мирных жителей за последние дни. По словам европейских чиновников, Вашингтон проинформировал союзников о шагах Ирана за последние несколько дней.