Глава МИД Италии на днях заявил, что Италия против использования своего оружия для ударов по России. Антонио Таяни отметил, что они "не воюют с Москвой". Во время выступления на форуме "Амброзетти" президент Зеленский прокомментировал этот запрет.

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Хотелось бы ударить по Кремлю

Президент подчеркнул, что западные партнеры, в частности Италия, боятся, что Украина будет использовать западное оружие для ударов по Кремлю.

Мне жаль, что мы не можем этого сделать,

– признался Зеленский.

В то же время он отметил, что средства дальнего поражения, которые имеют итальянцы и другие союзники, могут преодолевать расстояние в около 200 километров. Этого, по словам президента, недостаточно. Глава государства заявил, что поэтому итальянские производители должны "стараться". Затем Зеленский уточнил, что он шутит.

Обратите внимание! Расстояние от границы Украины до Москвы – более 415 километров.

Политик напомнил, что на Востоке оккупанты ежемесячно сбрасывают более 4000 авиабомб. И пока нет разрешения этой ситуации. Зеленский отметил, что россияне не остановятся. Они будут уничтожать города и села.

Удары КАБами россияне наносят с аэродромов, расположенных на расстоянии в 100, 150, 300 километров от украинской границы. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы использовать его против военных объектов.