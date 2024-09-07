Доподлинно неизвестно, какие именно ракеты передал России Иран. Именно от номенклатуры зависит, какие территории Украины могут страдать от новых ударов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

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Какие области под угрозой иранских ракет

Ряд западных СМИ сообщил, что Иран передал России партию баллистических ракет. Еще в начале августа Reuters писали о том, что Москва может получить сотни баллистических ракет Fath-360. Количество, которое называло издание, совпадает с тем, которое распространяют уже в сентябре.

Поговаривают, что в Россию поставят более 200 ракет. В то же время нужно понимать, что эта информация официально не подтверждена. Поэтому наверняка неизвестно, получил ли Кремль новое оружие для обстрелов Украины.

Fath-360 по своему функционалу похожи на 5В55 к ЗРК С-300. То есть те ракеты, которые россияне с 2022 года используют не для сбивания воздушных целей, а для нанесения ударов по поверхности. Но Fath-350 не является противовоздушной, а ракетой класса "поверхность-поверхность". Поэтому эти ракеты будут использовать для террористических ударов по пограничной полосе – Сумская, Харьковская область, а также по линии боестолкновения, в частности, Славянске, Краматорске и тому подобное

– пояснил Александр Коваленко.

Россияне начали применять ракеты для противовоздушной обороны, когда столкнулись с дефицитом баллистических ракет. В частности, часто С-300 выпускали по Харькову. В то же время впоследствии Россия получила баллистические ракеты KN-23 от Северной Кореи. По характеристикам они соответствуют российской "Искандер-М", хотя по качеству были гораздо хуже.

"Изделия иранского ВПК, с которыми мы уже столкнулись за последнее время, имеют гораздо лучшее качество, чем у КНДР. Поэтому можно сказать, что иранские ракеты будут иметь более высокую точность. С другой стороны, когда это оружие используют для террора – точность и не нужна. Ее направляют в направлении большого города и осуществляется новый акт террора", – подчеркнул военный обозреватель.

Коваленко также уточнил, что заказ баллистических ракет у Ирана, вероятно, означает, что России несколько не хватает ракет 5В55 для покрытия всех своих потребностей: то есть как для террора Украины, так и для противовоздушных целей.

Россия может получить более мощные ракеты

Стоит также понимать, что пока точно неизвестно, передали ли России таки баллистические ракеты и какие именно. Хотя в СМИ говорится о Fath-360, но это могут быть и другие ракеты.

Если это, например, ракеты Zolfaghar, то разговор будет совсем другой. Это гораздо более мощное оружие с дальностью полета 600 километров и боевой частью в более чем полтонны. Это сложная для перехвата ракета, потому что она не просто баллистическая. Боевая часть ракеты сразу отделяется от разгонного блока и в этот момент ее труднее остановить,

– отметил Коваленко.

Дело в том, что противовоздушная оборона может попасть не в боевую часть ракеты, а в разгонный блок. Интересно, что такой технологии нет даже у российских баллистических ракет типа "Искандер".

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"Когда мы говорим о пограничном терроре такой же номенклатурой как С-300, и когда мы говорим о поставках баллистической ракеты, которая мощнее, чем "Искандер" – это очень разные вещи. Все зависит от того, что Россия получит, и, акцентирую, если получит", – подчеркнул военный обозреватель.

Если в Россию все же прибудут ракеты Fath-360, их, вероятно, могут сбивать средства ПВО, которые есть на вооружении у Украины. Однако пока этот вопрос имеет лишь теоретический ответ. На практике же неизвестно, как современные или постсоветские системы ПВО на небольших расстояниях смогут справиться с иранской баллистикой.