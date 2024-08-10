По предварительной информации от Defense Express, Иран находится на последних стадиях перед предоставлением России значительного количества ракет "поверхность-поверхность". Вероятно, Россия и Иран подписали соответствующий контракт еще 13 декабря 2023 года.

Смотрите также Иран мог отказаться от атаки на Израиль, но "Хезболла" готова действовать независимо

Что известно о ракетах Ababil

Ababil это достаточно небольшая по размерам ракета длиной 3,7 метра, весом 240 килограммов и дальностью до 86 километров. Она существует в двух версиях со спутниковой и инерциальной навигацией и с дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке.

Также известно, что пуск ракеты осуществляется с транспортно-пусковых контейнеров, которые группируются по 8 на одной платформе,

– пишут аналитики.

Отмечается, что до последнего о существовании этой ракеты публично не сообщалось. В то же время название Ababil также активно использовано и для наименования БпЛА, как разведывательно-ударных, так и дальнобойных дронов-камикадзе. Само название Ababil происходит от мифических птиц черных стрижей.

Какие характеристики Fath-360

По данным Defense Express, эта ракета ни разу не фигурировала, как такая, интересующая Россию. Стоит также добавить, что эта разработка известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно лишь в конце 2021 года.

Эта ракета имеет длину в 5,1 метра, при диаметре 368 миллиметров, общий вес 787 килограммов, из которой на боевую часть приходится 150 килограммов и достигает скорости 4 Маха, дальность полета до 120 километров.

Система наведения Fath-360 состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации. Очевидно эта ракета базируется на Fateh-110 и является ее значительно уменьшенной копией. Визуально, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста.

В то же время пусковая Fath-360, что является уже традицией для Ирана, замаскирована под обычный гражданский грузовик.

Кстати, главная разница между Fath-360, Ababil и Fateh-110, Zolfagar в том, что первые предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу, а другие – для атак объектов в глубоком тылу.

Накануне Reuters по меньшей мере из трех источников разведки стало известно, что сейчас десятки российских военнослужащих учатся в Иране использовать баллистические ракеты Fath-360.