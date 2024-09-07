Об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт. При этом он не подтвердил и не опроверг этот факт.
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"Мы предупреждали о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину партнерство по безопасности между Россией и Ираном углублялось, и что мы обеспокоены этим. Мы и партнеры четко заявили на саммитах G7 и НАТО , что мы готовы отвечать серьезными последствиями", – добавил спикер.
В представительстве Ирана при ООН опровергли утверждение о передаче Ираном России баллистических ракет.
Заметьте. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что иранская баллистика, которую передают россиянам, летит на расстояние до 120 километров, а украинский дрон – 1500 – 1800 километров.
Передал ли Иран баллистические ракеты России
- WSJ со ссылкой на американских и европейских чиновников 6 сентября сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.
- Ранее Reuters, писал, что речь может идти о Fath-360 – системы, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.
- МИД Украины заявил, что глубоко обеспокоено сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в Россию.