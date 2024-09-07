Об этом рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 6 сентября.

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"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", – отметила Синг.

"Используем все, что есть"

Она не стала предполагать, как именно будут распределены остатки средств, но заметила, что Вашингтон объявляет пакеты помощи Украине "почти каждую неделю".

Я не сомневаюсь, что мы используем все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе,

– подчеркнула пресс-секретарь.

Сингх добавила, что США планируют использовать остаточные средства "любым возможным способом".

Справка. Вашингтон должен передать Украине еще 6,2 миллиарда долларов, которые доступны в рамках президентских полномочий. Время истекает 30-го сентября, когда в США заканчивается бюджетный год.