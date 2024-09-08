Он заявил, что Иран якобы "вынужден" осуществлять бартер с Россией: Москва дает Тегерану сою и пшеницу, а тот ей – ракеты и дроны. В то же время официально Иран отрицает поставки ракет.

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По словам Ахмада Бахшаеша Ардестани, Европа якобы знает стратегическую позицию официального Тегерана.

Нам приходится заниматься бартером для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть – отправку военных беспилотников в Россию,

– сказал иранский депутат.

У Ахмада Бахшаеша Ардестани также спросили, может ли поставка ракет привести к усилению санкций против Ирана.

Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты "Хезболле" ХАМАСу и "Хашд аш-Шааби", то почему бы не дать их России?

– ответил он.

В то же время ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявлял, что страна не оказывает военной поддержки ни одной из сторон в российско-украинской войне.

Затем он в очередной раз заявил, что якобы обычное военное сотрудничество между Ираном и Россией "продолжалось до начала войны в Украине".