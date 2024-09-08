Беспокойство и слова вроде "Иран такой плохой" в этой ситуации не помогут. Как Запад должен ответить, в разговоре с 24 Каналом объяснил политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

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Получит ли Украина основательный ответ от Запада

По словам политолога, Украина должна защищаться от возможной передачи иранской баллистики России теми способами и возможностями, которые имеет. Адекватный ответ очевиден, о нем неоднократно заявляли.

Наши партнеры, прежде всего США, должны предоставить средства и разрешение для нанесения ударов прежде всего по российской стратегической авиации на большом расстоянии и исключительно военных объектах, которые имеют влияние на войну с Украиной.

Это адекватный ответ. Однако будем видеть беспокойство и фактаж, мол, "Иран такой негодяй, помогает России",

– отметил Олег Лесной.

Конечно, Украина благодарна за оказанную помощь от союзников. Но ее должно быть достаточно, чтобы не просто стоять, а чтобы выжить. С этим объемом, к сожалению, пока не складывается.

Заметьте! Журналисты The Times утверждают, что России удалось получить более 200 ракет. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук предположил, что это могут быть неуправляемые авиационные ракеты для РСЗО "Град" или аналоги российских "Искандеров". По его мнению, россияне хотят нарастить количество ударов и комбинировать их с использованием более эффективного оружия.