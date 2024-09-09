Член парламента Ирана официально подтвердил факт передачи ракеты, а вот Миноброны Ирана до сих пор отрицает поставки.

Смотрите также Очень опасные: какие характеристики ракет, которые могла получить Россия от Ирана

Издание отметило, что несмотря на официальные возражения Ирана, один из членов парламента признал соглашение правительства с Кремлем менее чем через 48 часов после того, как в США официально заявили о поставках ракет и предупредили об угрозах вследствие усиления российско-иранских связей.

Иран обходит санкции

"Мы обходим санкции через наше партнерство с Россией. Мы импортируем сою, кукурузу и другие товары из России", – заявил Ахмад Бахшаеш Ардестани, член парламента Ирана и комитета по вопросам безопасности и внешней политики.

По словам депутата, Тегеран получает деньги за продажу оружия и обходит санкции через партнерство с Россией. Взамен Иран импортирует из России сою, кукурузу и другое продовольствие.

При этом Ардестани считает, что Иран имеет право предоставлять ракеты России в ответ на военную помощь Украине со стороны НАТО и Европы.

Передача ракет Ираном

6 сентября WSJ со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.

В представительстве Ирана при ООН опровергли информацию о передаче Ираном России баллистических ракет.

Важно. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что иранская баллистика, которую передают россиянам, летит на расстояние до 120 километров, а украинский дрон – 1500 – 1800 километров.