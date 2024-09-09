Про це розповів речник ЄС Петер Стано. Він також сказав, що якщо постачання підтвердиться, проти Тегерана зможуть ввести нові санкції.

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У ЄС переконані, що Іран постачає ракети до Росії

Міноборони Ірану активно заперечує передачу ракет Росії, а старший командир Корпусу вартових революції Фазлолла Нозарі навіть назвав цю інформацію "психологічною війною".

Однак речник ЄС повідомив, що з'явилася переконлива інформація про ці постачання.

Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про поставки іранських балістичних ракет Росії,

– сказав Петер Стано.

Він додав, що якщо ця інформація підтвердиться, проти Тегерана зможуть ввести нові санкції.

Цікаво, що поки Іран заперечує заяви про постачання балістики до Росії, Кремль уникає чіткої відповіді на це запитання.

Зокрема речник Путіна Дмітрій Пєсков, відповідаючи відповідне на запитання The Wall Street Journal, заявив, що Іран є важливим партнером Росії й дві країни розвивають співробітництво у всіх сферах.

Він також додав, що бачив статтю WSJ, і що "не завжди така інформація правдива".