У Євросоюзі стверджують: мають підтвердження, що Іран усе ж передав Москві балістичні ракети. Тегеран може підпасти під нові санкції, якщо дані європейської розвідки підтвердяться.

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Як реагують на можливу передачу іранських ракет Fath-360 Росії в МЗС України

9 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв'язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації,

– ідеться в публікації.

Іранському дипломату передали відповідний коментар МЗС України від 7 вересня. А ще у жорсткій формі попередили про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Іранське міноборони заперечує факт поставки, але інформація все ж просочилася

7 вересня в МЗС заявили, що Іран має повністю та остаточно припинити передавати зброю Росії, щоб діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.

Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки,

– заявили у відомстві.

8 вересня Іран заперечив постачання балістичних ракет Росії та заявив, що він нейтральний. Цікаво, що війну там назвали конфліктом.

Окрім цього, глава Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані цинічно заявив державному агентству новин IRNA, що вони не надають військової підтримки жодній зі сторін у російсько-українській війні. Так, ніби "Шахеди" не їхні.

Але ще 7 вересня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив: "Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує, визнав член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану".

Про це 8 вересня написали й в The Telegraph. Мовляв, Тегеран дає Москві ракети й безпілотники, натомість отримує сою і кукурудзу. І може продавати нафту за долари.