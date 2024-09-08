Очільник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив державному агентству новин IRNA, що вони не надають військової підтримки жодній зі сторін у російсько-українській війні.

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Що кажуть в Ірані

Фундаментальний і заявлений підхід Ісламської Республіки Іран щодо конфлікту в Україні залишається послідовним і незмінним. Неодноразові заяви про відправлення балістичних ракет до Росії продиктовані політичними цілями та мотивами деяких Західних країн і є абсолютно безпідставними,

– заявив Насер Канаані.

Він вкотре заявив, що нібито звичайна військова співпраця між Іраном і Росією "тривала до початку війни в Україні".

"Співпраця відбувається в рамках двосторонніх угод, базується на міжнародному праві та нормах і не має нічого спільного з "українською кризою", – додав іранський посадовець.

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Що каже українська сторона

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пригадав, що відбувалось у 2022 році.

Іран так само спростовував і постачання Росії "Шахедів", просто нагадаю. Зараз спростовує постачання балістики,

– сказав Коваленко.

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До речі, 5 листопада 2022 року тодішній міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан визнав, що вони передали Росії буцімто обмежену кількість безпілотників за декілька місяців до війни в Україні.

Проте Володимир Зеленський заявив, що навіть у цьому визнанні Іран збрехав, адже Україна тоді збивала щодня щонайменше 10 іранських дронів.

Згодом українська розвідка знайшла докази, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого 2022 року. Буквально за менш ніж два місяці Іран визнав, що надає Росії дрони-камікадзе та заявив про "ефективність" безпілотників.