Официально в Иране не признают факт передачи. Министерство обороны этой страны убеждает, что они нейтральны и не поддерживают ни одну из воюющих сторон. Но член комитета по вопросам национальной безопасности парламента Ирана открыто признал, что Россия получает от них беспилотники и ракеты. Взамен Ирану везут сою и кукурузу.

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В США обещают последствия для Ирана

Мы чрезвычайно обеспокоены этой информацией. Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям,

– сказал на брифинге заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

Впрочем, он не детализировал, что за меры имел в виду.

Что говорят в МИД Украины о передаче иранских ракет в Россию

9 сентября в МИД вызвали временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияра Амузегара, которому выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможных поставках Ираном баллистических ракет Российской Федерации.



Иранскому дипломату передали комментарий МИД Украины, который ведомство сделало еще 7 сентября. Согласно сообщению министерства, с дипломатом говорили жестко. Его предупредили, что "подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений".